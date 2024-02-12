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Квартира, дом, дача

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Модные обои 2024: какие стены в тренде

Модные обои 2024: какие стены в тренде

Дизайнеры обойных коллекций вдохновляются смелым современным искусством, академическими пейзажами и цифровыми иллюстрациями, выбирают крупные принты, экспериментируют с фактурами и делают ставку на пастельную цветовую гамму.

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Комментарии
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Лидия
Люблю фотообои, и клеятся легко, и по своему вкусу можешь выбрать любой сюжет, я выбираю всегда красивые виды природы. Однажды сфотографировалась на фоне заката в тропиках и меня все спрашивали, где я путешествовала. Полная иллюзия присутствия там.
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