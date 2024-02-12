Модные обои 2024: какие стены в тренде

Лидия

Люблю фотообои, и клеятся легко, и по своему вкусу можешь выбрать любой сюжет, я выбираю всегда красивые виды природы. Однажды сфотографировалась на фоне заката в тропиках и меня все спрашивали, где я путешествовала. Полная иллюзия присутствия там.