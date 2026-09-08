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"Приключения мамонтенка. В поисках мамы" покажут в Румынии и Вьетнаме

"Приключения мамонтенка. В поисках мамы" покажут в Румынии и Вьетнаме

Art Pictures Distribution Российская премьера фильма "Приключения мамонтенка" состоится 1 октября 2026 года.

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