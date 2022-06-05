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Принца Гарри и Меган заставили выглядеть глупо на юбилее королевы — эксперт

Принца Гарри и Меган заставили выглядеть глупо на юбилее королевы — эксперт

Британская королевская семья заставила принца Гарри и Меган Маркл «выглядеть глупо», исключив их из праздничных мероприятий, посвященных 70-летию правления королевы Елизаветы II, заявил телеведущий Ян Пелхэм Тернер 4 июня в интервью GB News.

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