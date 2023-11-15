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Закон и Порядок

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Кедми обвинил Путина, что он нарушил свое слово о еврейском народе

Кедми обвинил Путина, что он нарушил свое слово о еврейском народе

Недавно поскандаливший на российском ТВ с Владимиром Соловьевым бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми на этот раз заявил, что Россия совершила большую ошибку.

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Комментарии
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Сидор Сидоров
они, (евреи) исходя из определения Христа - все дети сатаны.
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9 час.
Россиянин
Кедми не понимает, или наоборот понимает но молчит о том, что Израиль это аккупант. &quot;Хамас&quot; это повстанцы в акупированной стране. Аналогия годы ВОВ. Немцы аккупанты, партизаны повстанцы. Первые аккупировали, вторые защищают свою страну. Стало быть, &quot;Хамас&quot; никак нельзя считать террористами. Они на своей земле. Ну а &quot;ЦАХАЛ действует как фашисты действовали во время Второй мировой войны в России. За одного убитого немецкого солдата, расстреливали 10 русских. &quot;Цахал&quot; на расстрелы не заморачивается. Евреи ровняют с землей Сектор Газа вместе с детьми, женщинами и стариками. То есть, даже переплюнули по жестокости немецких фашистов. Кто они после этого? Естественно фашисты!!! А теперь посмотрите: Израиль сегодня как с цепи сорвавшая бешеная собака кидается на всех кто её окружает. Кто будет жить с такой бешеной собакой? Никто. Стало быть, мусульмане начнут процесс выдавливания евреев из палестинских земель. Постепенно, спень давления будет нарастать. И случится так, что евреи собрав чемоданы, ринутся вон из Израиля. Ни одна адекватная страна мира их не захочет принять. Никому не нужны проблемы в будущем. А эти проблемы обязательно возникнут. Единственная страна мира, котрая способна принять евреев, это Австралия. Единственная страна, которая не имеет сухопутных границ с другими странами мира.
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6 час.
Катерина
Кедми  ВСЁ  понимает,  но  он  гражданин  страны  Израиль.
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6 час.

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