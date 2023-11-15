Кедми обвинил Путина, что он нарушил свое слово о еврейском народе

Россиянин

Кедми не понимает, или наоборот понимает но молчит о том, что Израиль это аккупант. "Хамас" это повстанцы в акупированной стране. Аналогия годы ВОВ. Немцы аккупанты, партизаны повстанцы. Первые аккупировали, вторые защищают свою страну. Стало быть, "Хамас" никак нельзя считать террористами. Они на своей земле. Ну а "ЦАХАЛ действует как фашисты действовали во время Второй мировой войны в России. За одного убитого немецкого солдата, расстреливали 10 русских. "Цахал" на расстрелы не заморачивается. Евреи ровняют с землей Сектор Газа вместе с детьми, женщинами и стариками. То есть, даже переплюнули по жестокости немецких фашистов. Кто они после этого? Естественно фашисты!!! А теперь посмотрите: Израиль сегодня как с цепи сорвавшая бешеная собака кидается на всех кто её окружает. Кто будет жить с такой бешеной собакой? Никто. Стало быть, мусульмане начнут процесс выдавливания евреев из палестинских земель. Постепенно, спень давления будет нарастать. И случится так, что евреи собрав чемоданы, ринутся вон из Израиля. Ни одна адекватная страна мира их не захочет принять. Никому не нужны проблемы в будущем. А эти проблемы обязательно возникнут. Единственная страна мира, котрая способна принять евреев, это Австралия. Единственная страна, которая не имеет сухопутных границ с другими странами мира.