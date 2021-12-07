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Профессор Базыкин: "омикрон" мог "прийти" от животных или человека с длинным постковидом

Профессор Базыкин: "омикрон" мог "прийти" от животных или человека с длинным постковидом

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что достоверно понять, откуда взялся "омикрон" вряд ли получится, но наиболее вероятная гипотеза — это мутация исконного вируса в пациенте с долгим постковидом, возможен вариант "перескока" от животных.

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