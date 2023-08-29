В Тюменской области пресечена деятельность лица, осуществляющего незаконное предпринимательство в особо крупном размере

В Тюменской области следственным отделом МО МВД России «Тюменский» окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя регионального центра, в деятельности которого усмотрены признаки незаконного предпринимательства.
В Тюменской области следственным отделом МО МВД России «Тюменский» окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя регионального центра, в деятельности которого усмотрены признаки незаконного предпринимательства.
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