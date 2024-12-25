Больше, чем упадок: Америка оказалась неспособной ничего производить

В Америке медленно умирает не только гражданское общество, дух и ценности, но также производство. Одной из тем, которой уделили удивительно мало внимания, было осознание того, что Америка больше не может ничего производить.
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