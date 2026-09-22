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Царьград

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"Мы абсолютно не готовы": Аналитик Кущ объяснил, почему на Западе зреет паника

"Мы абсолютно не готовы": Аналитик Кущ объяснил, почему на Западе зреет паника

Аналитик Алексей Кущ объяснил, почему на Западе зреет паника. По мнению эксперта, мир меняется, центр экономического развития смещается в Азию, но "мы абсолютно не готовы" к появлению многополярного мира.

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