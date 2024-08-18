Эндокринолог раскрыла, о чем говорит лишний жир на руках

Врач пояснила, какие показатели обхвата руки должны насторожить. Люди с большим количеством жира на руках чаще других — на 18% — подвержены риску развития болезней Альцгеймера и Паркинсона и сердечно-сосудистым заболеваниям.
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