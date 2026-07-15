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Ходар сыграет на Кубке Лэйвера

25-я ракетка мира Рафаэль Ходар сыграет на Кубке Лэйвера в этом сезоне. Испанец впервые примет участие в этом выставочном турнире.

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