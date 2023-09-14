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Мэрия Барнаула обратилась в суд из-за разрушающегося здания на проспекте Ленина

Мэрия Барнаула обратилась в суд из-за разрушающегося здания на проспекте Ленина

Строение теперь должны отремонтировать Мэрия Барнаула обратилась в суд из-за опасного здания на проспекте Ленина, 94, которое является объектом культурного наследия, но не используется и находится в довольно ветхом состоянии, пишет "Алтапресс".

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