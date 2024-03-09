Эксперт: «Полоса ядерного отчуждения в Европе пройдет по Сармату»

Журналист Вадим Алексеев, пишущий под псевдонимом Вадим Авва, в своем телеграм-канале Русский Дневник предложил решить вопрос безопасности России радикальным образом, исключив прямое военное столкновения западноевропейских армий и ВС РФ.
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