Арестован мужчина, укравший продукты у инвалида

Видео с нападением возмутило жителей города Кимры.фото: t.me/prokuraturatverskoioblasti--> Суд в Тверской области вынес решение об аресте жителя города Кимры, который отобрал продукты у инвалида с ДЦП, сообщает 2 июня региональная прокуратура.
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