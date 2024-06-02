Арестован мужчина, укравший продукты у инвалида

Видео с нападением возмутило жителей города Кимры.фото: t.me/prokuraturatverskoioblasti--> Суд в Тверской области вынес решение об аресте жителя города Кимры, который отобрал продукты у инвалида с ДЦП, сообщает 2 июня региональная прокуратура.