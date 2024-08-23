Житель Суджи, чью жену расстреляли ВСУ, сообщил об осколочных ранах у сына

Житель города Суджа в Курской области Артём Кузнецов рассказал РИА Новости о трагедии, в результате которой его беременная жена была убита украинским солдатом, а их сын Матвей, которому еще не исполнилось два года, получил серьезные осколочные ранения.
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