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Учеников 15 марта переведут на удаленку и отправят в музеи

Учеников 15 марта переведут на удаленку и отправят в музеи

По данным ЦИК, избирательные участки размещаются в 46 тысячах школ страны. Трехдневное голосование на выборах президента — с 15 по 17 марта — внесет корректировки в учебный процесс таких образовательных заведений.

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