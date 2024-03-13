Учеников 15 марта переведут на удаленку и отправят в музеи

По данным ЦИК, избирательные участки размещаются в 46 тысячах школ страны. Трехдневное голосование на выборах президента — с 15 по 17 марта — внесет корректировки в учебный процесс таких образовательных заведений.
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