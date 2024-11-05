Солдаты Вооруженных сил Украины издеваются над мирными жителями в селах на артемовском направлении. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал командир группы БПЛА Казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Сибирь» Добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Раскол.
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