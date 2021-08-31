Financial Times (Великобритания): Украина почуяла холодок внешней политики Байдена

В ходе своего первого визита в Белый дом в среду президент Украины Владимир Зеленский будет отчаянно добиваться военной и экономической помощи, чтобы удостовериться, что администрация Байдена не бросит его страну, как ранее бросила Афганистан.
В ходе своего первого визита в Белый дом в среду президент Украины Владимир Зеленский будет отчаянно добиваться военной и экономической помощи, чтобы удостовериться, что администрация Байдена не бросит его страну, как ранее бросила Афганистан.
Свежие комментарии