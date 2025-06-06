Сергей Шишов принял участие в обсуждении актуальных вопросов защиты прав предпринимателей в Ярославле

XIII Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей собрало в Ярославле бизнес-уполномоченных из различных регионов России, которые обсудили реализацию федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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