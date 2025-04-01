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Маск восстановил удалённый терабайт данных Института мира США

Маск восстановил удалённый терабайт данных Института мира США

Под руководством Илона Маска сотрудники DOGE восстановили терабайт данных, удалённых Институтом мира США.

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