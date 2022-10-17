Военное обозрение

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Израильский министр выступил за поставки вооружений Украине в ответ на якобы поставки России «иранских ракет»

Израильский министр выступил за поставки вооружений Украине в ответ на якобы поставки России «иранских ракет»

Израиль должен выбрать сторону Украины и начать поставлять Киеву вооружения по примеру США и НАТО. С таким предложением выступил министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай.

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