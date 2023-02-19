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Расписание богослужений в Свято-Андреевском храме г. Миллерово в феврале 2023 года

3-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица сырная (мясопустная) — сплошная На 3-й приуготовительной седмице отменяются посты среды и пятницы.

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