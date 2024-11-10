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Царьград

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Politico: Найдена лазейка, которая поможет Трампу обойти запрет на выход из НАТО

Politico: Найдена лазейка, которая поможет Трампу обойти запрет на выход из НАТО

В США описали лазейку, которая поможет нивелировать запрет Байдена на выход из НАТОПосле победы Дональда Трампа на выборах эксперты стали размышлять, выведет ли он США из НАТО, когда пройдёт церемония инаугурации.

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