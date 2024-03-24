Депутат Госдумы из Красноярска Сергей Еремин эмоционально отреагировал на теракт

Депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Сергей Ермени поделился в своем телеграм-канале эмоциями по поводу теракта: «Суки, что ж вы сделали? Говорят, после подобных событий новости лучше не читать, но не могу ничего с этим сделать, такое чудовищное происшествие нельзя оставить без внимания.