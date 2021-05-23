Полуавтоматические шнурки из фильма «Назад в будущее» стали реальностью

И вот будущее наступило!Кто из нас не мечтал о том, чтобы шнурки на кроссовках или ботинках завязывались сами, как в фильме «Назад в будущее»? И вот будущее наступило!Пару лет назад Nike выпустил настоящие кроссовки с автоматической шнуровкой.