Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить использование единой электронной межведомственной системы для назначения мер социальной поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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