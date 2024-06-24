Приходится плыть: очевидцы сняли, как двигаются автомобили в затопленном районе Приморья

В Красноармейском районе Приморского края паводковая ситуация продолжает оставаться обостренной. В Telegram-канале «Маглипогода» опубликовано видео, как автомобили двигаются по одной из дорог, сообщает PRIMPRESS.
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