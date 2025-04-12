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В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему клубный автобус уехал без вратаря после победы над «Спартаком»

В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему клубный автобус уехал без вратаря после победы над «Спартаком»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, почему клубный автобус уехал без голкипера Тимура Магомедова после матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком».

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