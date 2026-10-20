В 2027 году количество комаров и клещей в столичном регионе может достичь пиковых значений. Такой предварительный прогноз озвучил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин в беседе с Агентством городских новостей «Москва».