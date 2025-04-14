Любовь не с первого взгляда: республиканцы США прониклись идеями Путина

Чем объясняется радикальный разворот администрации Трампа в сторону Москвы? В 1989 году, незадолго до распада СССР, Борис Ельцин — реформатор, который вскоре станет первым свободно избранным президентом постсоветской России, — посетил супермаркет в Хьюстоне, штат Техас, и был ошеломлен невообразимым ассортиментом мяса и овощей.