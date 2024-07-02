Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    А "идиотиком" Вас я назвала  тогда, когда Вы начали дурковать и писать ахинею: "Я не ник, как ты, ареальный человек."...Приказ Белоусова ...
  • Natalija Osminina
    Я никогда не оскорбляю людей прежде, чем они не навесят на меня кучу оскорблений. Но почему то мрази притягиваются вз...Приказ Белоусова ...
  • Sergiy Che
    Чукча не читатель - чукча писатель...))Жившие в СССР ник...

"РУССКУЮ АРМИЮ ЖДУТ ИЗ-ЗА МЕСТИ": ОТКРОВЕНИЯ КООРДИНАТОРА ПОДПОЛЬЯ НА УКРАИНЕ

"РУССКУЮ АРМИЮ ЖДУТ ИЗ-ЗА МЕСТИ": ОТКРОВЕНИЯ КООРДИНАТОРА ПОДПОЛЬЯ НА УКРАИНЕ

Сводки боевых действий и ток-шоу на нашем ТВ не дают ответов на вопросы, как и чем сейчас живут люди на Украине, что у них в головах, на чём держатся ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor kim
&quot;Часть из них ждут русскую армию, но вовсе не потому, что настроены пророссийски, а потому что не видят никакой другой силы, которая могла бы наказать чиновников, военных, сэбэушников — всех тех, кто уже десять лет — с 2014 года — издевается над народом.&quot; А если в России восстановить социализм, чтобы тогда было на Украине, может украинцы тогда воевать перестали?
Ответить
1 час.
Андрей Тихонов
А хохлы настоящие и бывшие не пробовали жопу от дивана оторвать и что то сделать полезное, а не ждать
Ответить
52 мин.
Sergiy Che
&quot;...Люди на новых территориях сильно не доверяют местной власти, потому что процентов 70 чиновников остались те же, что были при Украине. Люди не понимают, почему такое лояльное отношение к местным бандеровцам. Многие из них ведь, даже не скрываясь, поддерживают Украину: почему они ненаказуемы? Может, Россия их не трогает, потому что собирается с этих территорий уйти? С людьми надо разговаривать и показывать, что те, кто лоялен к России, будут жить лучше ждунов, которым, по идее, надо не стесняться давать коленом под зад. — В новых регионах нет такого, как в Крыму, где против позволяющих себе проукраинские высказывания в соцсетях сразу принимаются меры? — Против ждунов мер нет, а вот против наших есть. В Мелитополе избили учительницу русского языка. Не за то, что денег кому-то должна или самогоном торговала, а именно за русский язык. Тех, кто избил, не надо искать, они известны. Но полиция закрывает глаза. Одна из причин в том, что в неё набрали местных. Вроде и ребята хорошие, но они местные, и все знают, где живут их семьи.....&quot;  - вот этого я тож не понимаю - ясно что инженера знающего местный водоканал, электросети и т.п. не заменишь, но власть то административную точно нужно менять на 100%!!
Ответить
18 мин.

Картина дня

наверх