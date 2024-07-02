"РУССКУЮ АРМИЮ ЖДУТ ИЗ-ЗА МЕСТИ": ОТКРОВЕНИЯ КООРДИНАТОРА ПОДПОЛЬЯ НА УКРАИНЕ

"Часть из них ждут русскую армию, но вовсе не потому, что настроены пророссийски, а потому что не видят никакой другой силы, которая могла бы наказать чиновников, военных, сэбэушников — всех тех, кто уже десять лет — с 2014 года — издевается над народом." А если в России восстановить социализм, чтобы тогда было на Украине, может украинцы тогда воевать перестали?

Sergiy Che

"...Люди на новых территориях сильно не доверяют местной власти, потому что процентов 70 чиновников остались те же, что были при Украине. Люди не понимают, почему такое лояльное отношение к местным бандеровцам. Многие из них ведь, даже не скрываясь, поддерживают Украину: почему они ненаказуемы? Может, Россия их не трогает, потому что собирается с этих территорий уйти? С людьми надо разговаривать и показывать, что те, кто лоялен к России, будут жить лучше ждунов, которым, по идее, надо не стесняться давать коленом под зад. — В новых регионах нет такого, как в Крыму, где против позволяющих себе проукраинские высказывания в соцсетях сразу принимаются меры? — Против ждунов мер нет, а вот против наших есть. В Мелитополе избили учительницу русского языка. Не за то, что денег кому-то должна или самогоном торговала, а именно за русский язык. Тех, кто избил, не надо искать, они известны. Но полиция закрывает глаза. Одна из причин в том, что в неё набрали местных. Вроде и ребята хорошие, но они местные, и все знают, где живут их семьи....." - вот этого я тож не понимаю - ясно что инженера знающего местный водоканал, электросети и т.п. не заменишь, но власть то административную точно нужно менять на 100%!!