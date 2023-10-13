Русские войска уничтожили десант ВСУ в пойме Днепра

Украинские боевики перебрасывали войска в островную зону для штурма российских позиций.Новостной телеграм-канал "Херсонская крепость" сообщает, что украинское командование под покровом ночи пыталось перебрасывать десант на острова в пойме Днепра.
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