В Рязани прошла профилактическая акция УМВД России по Рязанской области «Рязань – наш безопасный дом»

В Рязани в школе № 7 в рамках информационной кампании «Будь в форме» прошла акция УМВД России по Рязанской области «Рязань – наш безопасный дом», основными задачами которой являются патриотическое воспитание молодежи, повышение правовой грамотности, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, помощь в выборе профессии, освещение порядка поступления в вузы системы МВД России.