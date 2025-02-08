В Рязани прошла профилактическая акция УМВД России по Рязанской области «Рязань – наш безопасный дом»

В Рязани в школе № 7 в рамках информационной кампании «Будь в форме» прошла акция УМВД России по Рязанской области «Рязань – наш безопасный дом», основными задачами которой являются патриотическое воспитание молодежи, повышение правовой грамотности, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, помощь в выборе профессии, освещение порядка поступления в вузы системы МВД России.
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