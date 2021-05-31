Медвежий угол

35 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    То-то я и смотрю,Гозманы,Сытины,Никулины,Венедиктовы и иже с ними по "нарам сидят",за свою правду,смешно!Вот в Америк...Путин призвал пов...
  • Катерина
    А Вы считаете, что у нас есть голодные и рабы?)Вернуться в СССР
  • Агрофена Иванова
    а сапожки- по цене средней пенсии)))))))!!!!Вернуться в СССР

Сталин нарушил устои социализма, превратив СССР в восточную империю

Сталин нарушил устои социализма, превратив СССР в восточную империю

Прежде чем перейти к данной тематике, стоит рассмотреть само понятие «социализма». Что такое социализм? Это своего рода философия, которая направлена на достижение всеобщего равноправия и справедливости.

Вернуться к статье
18428
Обсудить
Александр
Поток бреда.
Ирина
Идеология врагов коммунистов ,захвативших СССР -злобствование против всего ,что сделали большевики -коммунисты и их сторонники ,и трусливый скулеж ,что сами они "ни при чем " к тому ,что они сделали и при Советской власти и в свою антисоветскую /антикоммунистическую Перестройку ,и за 30 лет после захвата ими СССР ,потому что они сами признают то ,что они сделали -своими преступлениями перед своей страной и народом .
Ваша Светлость
Это что за бесполое существо тут нагадило? Не даёт покоя Сталин этим дерьмократическим гнидоидам...
Павел Александрович
Автор статьи слабо информированный и нелогичный антисоветчик. Статья по сути чушь и бредни а-ля Старовойтова.
Александр Дементьев
Очередной высер какого нибудь ЕдРосовца в погоне за рейтингом. Сами ни хрена не умеют, но других пытаются судить за всё, что было и не было
Александр Раевский
Очередной бред!!! Сталин даже из могилы пугает либерастов!!!
Юрий Старик
Очередные помои из желтого листочка, хотел бы знать куда спрятали писаку, или у него уже штаны полные..?????
Александр Приходько
Придумывают такую ахинею, что даже просматривать противно. И зачем? Только для того что бы обгадить. Дабы никто из молодежи не мог даже помыслить о величии России! Ну и с выводом: раз не было великого прошлого, то не будет и никакого будущего. Даже простого будущего, не говоря уже о великом. Дабы все наши преклонялись перед Западом, его перспективами. И на него, на Запад, пахали, ему платили налоги... Реклама
nyha
Александр!!Ну пойми...у писаки понос....а он ведь..либераст пидараст...сходить в туалет...тихонько не может...надо на кого-нибуть..дриснуть...вот и дрищет...но скоро на .....изойдёт..он наверняка об этом знает..
Mike Mike
Типичный ссыкливый параноик-садист! Не зря он, в начале своей успешной карьеры, стоял на шухере при ограблении банков. Шестерка, которая дорвалась до власти.
nyha
а ты что пидор у него в шестёрках был??
Анатолий Дычко
" Мике, я уже писал ниже о ваших бараньих рассуждениях, но ошибся! Баран для вас слишком умно – вы порываетесь что-то сказать о Сталине, когда СССР никто в Европе агрессором не назвал, а сами понятия не имеете, что Версальский договор писали в Пари-же, а Восточную границу Польши чертили в Лондоне под руководством лорда Керзона, а это уже уровень амёбы! Не читайте опусы профессора Сванидзе и академика Пивоварова, это из их Свинарника разлетается хрюканье о Восточной Польше, которая оказалась восточнее Восточной гра-ницы самой Польши!" ____________________________________ Как видите, Мике, я вам уже писал о ваших талантах, советовал не читать "сортирных ав-торов" и хочу спросить, поскольку источник у меня не открывается: – Не из вашей ли отары автор, показавший в этой публикации всю глубину своего Скудо-умия?! Могу вас даже обрадовать, у меня есть даже Научная статья от такой же отары – НДЕ на-зывается: они пошли дальше – они на основе "му-му" и "бе-ме" написали научный труд – "Сталин – победитель Марксизма". Это вам не какое-то извращение.....!
Naftis Ploiarhos
Автор пишет победил в ВОВ не Сталин . а русский. русский -содат . но Солдат конечно герой но если солдатов не направлять в нужное место то солдат -окажется в плену -солдатами необходимо руководить я служил в армии и пока наш замечательный комбат -майор Пуленко не разъяснит и не разжует стратегию нашего батальона и почему именно такой маневр то мы солдаты -находились в неведении -планов командующего -от командующего очень много зависит . Еще пример мой дедушка Гетман Е.Ф. - воевал в первую мировую-фельдфебель и георгиевский кавалер в 1918 коду при адмирале Колчаке -стали поголовно арестовывать и расстреливать -стали возникать партизанские отряды и в Новосибирской области возникла крупная партизанская бригада -командиром бригады -избрали талантливого офицера -штабс-капитана царской армии -Макарова - очень граммотного и образованного -он поблагодарил за доверие . но предложил на должность командира бригады -фельдфебеля -Гетман Е.Фю а сам -сказал я буду -начальником штаба -юригады - позже бригада вошла в состав 51 дивизии Блюхера . которую и спасла из окружения -на фото -Гетман Е.Ф.
Mike Mike
Усатая мразь так удачно "направил" солдат, что за первые полгода войны потерял ТРИ МИЛЛИОНА бойцов РККА и сдал три территории Франции, при полном паритете сил на фронтах. Исключительно из-за своей тупости и непроходимости. А потом сидел и ныл о том, что просрал страну, которую ему доверил картавый сифилитик.
Wladimir Соснин
Про Сталина согласен. Это упырь был.А вот Ленина не трожь придурок. Причем он здесь? Он не расстреливал своих же соратников и не сажал их по надуманному предлогу.Ленин не был бандитом а был вождем трудового народа.
Naftis Ploiarhos
Абсолютно -верно Ильич своих соратников не расстреливал -понижал в должности но не более того -он был по образованию юристом и знал -законы !!
Mike Mike
Да просто не успел. Эта мразь уничтожила бы каждого, кто встал на его пути!
Андрей Бедный
За него это делал Лёва Троцкий
Michael Lee
Только враг страны (иноагент или недоумок) может топтать её прошлое, тем более столь победоносное - даже под прикрытием благостных идей
Алексей
правильно мыслите! именно поэтому, парочка ленин-сталин, которые изо всех сил топтали и разрушали прошлое, тем более столь победоносной, 1000 летнюю историю Российской Империи, под прикрытием благостных идей германского экономиста о мифическом коммунизме, являются врагами России, иноагентами и недоумками.
Michael Lee
Не парочка, а несчетная армия либералов свергли ненавистное самодержавие в разгар 1МВ, взяли власть, чтобы в бессилии швырнуть ее к ногам большевиков. Ильич офигел у себя в Швейцарии, пришлось возвращаться. Так кто и кого топтал? Кто бил в Колокол из Лондона? Кто поздравлял Микадо с грандиозной победой над русским флотом? Ваши же, светлоликие. А теперь что хотите?
Алексей
тяжелый случай...)) при чем тут власть, чудик? ты же сам завел песню про "топтание и разрушение прошлого" , и я тебе привел пример этих деяний со стороны большевиков в отношении России, которая вообще интересовала ленина - красного глобалиста, всего лишь как охапка хворосто для разжигания мирового пожара революции. При этом внутренняя политика большевиков-русофобов была целиком направлена на разрушение тысячелетних устоев России: Православия, культуры, истории, национальной политики (хохлы до сих пор благодарны картавому, который им нарезал русской землицы под Украину), соц.институтов, ментальности вообще, даже все памятники разрушили и праздники все поменяли. Комунякам хотели стереть все из памяти народа, что б занятся социальным конструированием искусственного советского человека. Это ли не разрушение прошлого недоумками и врагами России???
Алексей
и не надо трендеть пафосную муйню про то, что ВП власть "в бессилии швырнуло к ногам большевиков", ты эту дурь бабе своей в уши дуй...власть комуняками была захвачена насильно в результате вооруженного восстания, чем они сами всю жизнь хвастались..
Леонид Алексеев
Малик Гумеров
Вылезают манадавошки безродные , со своей вонью ? Засранцы думают ... , что они думают !
Villi sherbak
Автор статьи журналист из Аргументов недели Александр Крохмаль и по совместительству жидобандэровец. А само это издание давно лишилось аргументов, став рупором наших либероидных представителей.
Aнатолий Райков
А чей заказ автор выполняет.По моему он психически больной и ему нужно лечится. https://youtu.be/Q-eQQB2p2S0
Валерий Алексеев
Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! От Москвы до самых до окраин, С южных гор до северных морей Человек проходит, как хозяин Необъятной Родины своей! Всюду жизнь и вольно и широко, Точно Волга полная, течет. Молодым - везде у нас дорога, Старикам - везде у нас почет. Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! Наши нивы глазом не обшаришь, Не упомнишь наших городов, Наше слово гордое "товарищ" Нам дороже всех красивых слов. С этим словом мы повсюду дома, Нет для нас ни черных, ни цветных, Это слово каждому знакомо, С ним везде находим мы родных. Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! За столом никто у нас не лишний, По заслугам каждый награжден. Золотыми буквами мы пишем Всенародный Сталинский Закон. Этих слов величие и славу Никакие годы не сотрут: - Человек всегда имеет право На ученье, отдых и на труд! Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! Над страной весенний ветер веет, С каждым днем все радостнее жить, И никто на свете не умеет Лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы насупим, Если враг захочет нас сломать, - Как невесту, Родину мы любим, Бережем, как ласковую мать! Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек!
АЛЕКС БАМ
Сталин из марксизма выжал всё возможное. На большее марксизм не способен. Дальше идёт режим Пол Пота.
Валерий Алексеев
Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! От Москвы до самых до окраин, С южных гор до северных морей Человек проходит, как хозяин Необъятной Родины своей! Всюду жизнь и вольно и широко, Точно Волга полная, течет. Молодым - везде у нас дорога, Старикам - везде у нас почет. Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! Наши нивы глазом не обшаришь, Не упомнишь наших городов, Наше слово гордое "товарищ" Нам дороже всех красивых слов. С этим словом мы повсюду дома, Нет для нас ни черных, ни цветных, Это слово каждому знакомо, С ним везде находим мы родных. Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! За столом никто у нас не лишний, По заслугам каждый награжден. Золотыми буквами мы пишем Всенародный Сталинский Закон. Этих слов величие и славу Никакие годы не сотрут: - Человек всегда имеет право На ученье, отдых и на труд! Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! Над страной весенний ветер веет, С каждым днем все радостнее жить, И никто на свете не умеет Лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы насупим, Если враг захочет нас сломать, - Как невесту, Родину мы любим, Бережем, как ласковую мать! Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек!
АЛЕКС БАМ
Молитва очень даже не плохая. "Раньше думай о Родине, а потом о себе!" Вот Вам ещё одна. Тоже неплохая молитва.
Алексей
Интересно, что и чем (не мозгами же) он мог выжать? при том, что ни ленин, ни сталин марксизм в целом не понимали, а потому и плевать на него хотели, и использовали его лишь для пропагандистской риторики, т.е. из маркса сделали икону, с которой повели народ крестным ходом с детским лозунгом - за все хорошее против всего плохого, т.е. хрен знает куда. И если студент-недоучка еще пытался наукообразно править марксизм, но не хватило ему ни ума ни времени, то семинарист-недоучка этим вообще не заморачивался. Зато он из семинарских знаний привнес в политику другое, а именно: нельзя русскому народу без своих святых, поэтому, как только ленин склеил ласты, сделал из него икону, повесил ее рядом с марксом, а мощи забальзамировал и положил в склеп для поклонения. Ведь негоже великому СССР жить только германскими идеями, к тому же от маркса, который был евреем, нужен был национальный колорит в виде хоругвей с изображением ульянова, и стали поклонятся в народе двум идолам.. А дальше идет игра "коба - великий царь", и марксизм для этой игры был нужен лишь в виде пафосной риторики..
Валерий Алексеев
Эту молитву даже Поль Робсон исполнял. И не он один. А современную можете предложить в качестве конкурента. Или ныне только "Владимирский централ...", да "По тундре..."?
АЛЕКС БАМ
Недавно узнаю "По тундре, по железной дороге..." это танго в Италии создано. Слова подобрали.
Валерий Алексеев
Маркс: "Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетарии могу потерять в ней только свои цепи. Приобретут же они весь мир." Ну и где ныне пролетарии со всем миром? Где результаты марксистского учения и что это вообще такое? Ну использовали его большевики как лозунг, оказавшийся непригодным для реальной жизни. Только и всего.
АЛЕКС БАМ
Поль Робсон это по моему негр из Африки?
Леонид Алексеев
Что,заело пластинку?
Валерий Алексеев
Я думал, что ты глуповатый, а оказалось - полный идиот.
Александр Цыбулькин
Нет, из Америки!
Michael Lee
Жалею, что выше ответил, таким Ильич завещал учиться, наивный, сюда вообще ничего не входит, кроме подворотной пропаганды, только орально, читать не умеют, думать не получается.
Леонид Алексеев
А мне досточно было взглянуть на тебя,чтобы понять:ты-откровенный долби!
Валерий Алексеев
Иди, иди и иди. Далеко, далеко, далеко.
Aleks Ad
В Перу есть деревенька с любопытным названием и туда действительно далеко, что на Юго-Восток, Что на Юго-Запад.
Леонид Алексеев
Валерка,как же ты позоришь такую классную фамилию своей глупостью!
Aleks Ad
Ленечка, а может наоборот. Ваш фамильный тезка, Василий Иванович Алексеев, вряд ли бы Вас одобрил, хотя другой Алексеев, это который из каzка, Вас поддержал бы.
Валерий Алексеев
Жил да был дурачок за углом.
Валерий Алексеев
В России есть деревенька Дурыкино.
Aleks Ad
В Перу круче и, поверь, намного дальше. Держи картинку, может когда-нибудь воспользуешься.
Aleks Ad
Леонид Алексеев
Смешной ты и глуповатый,Валерка!Это тебя Маркса с Энгельсой и с картавым лэниным научили грубить старшим?Ни харрашо-о-о...
Валерий Алексеев
Иди на ... и в ..., сопляк вечный.
Леонид Алексеев
Малик Гумеров
Сталинизм это тропа в народовластие , в справедливое человеческое общество и смертелен для паразитической системы ! Вот они все и дрожат , обсираются ! А у их холуев понос хронический ! Думать они не способны - мозги в нижних полушариях !
Wladimir Соснин
Многие страны с демократическим устройством внутри государства жили и живут без авторитарного режима и лагерей а тебе опять подавай этого усатого упыря чтоб везде вывешивать его портреты и молиться на него ждать не ровен час что придут за тобой по лживому доносу чтоб получить с этого какую-то личную выгоду.Так убывай на ПМЖ в Северную Корею.
Леонид Алексеев
Эк,как вывернулись у тебя мозги-то!Это болезнь однако!!
Малик Гумеров
"Умник" , сегодня больше сидят в тюрьмах по сшитым для плана и отчетности делам ! И что доносы писали друг на друга , давали ложные свидетельские показания , .... тоже Сталин виноват ? Леонид с головой совсем не дружит ?
Малик Гумеров
Демократия - это инструмент = технологии пасти двуногих овечек ! И БОЛЕЕ НИЧЕГО ! Правильное название - дерьмократия = ВЛАСТЬ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ , власть избранных и богатых ! Демократия – это форма устройства афинского общества, при которой властвовал демос. А ОХЛОС , ПЛЕБС над которыми правили ДЕМОС(от чего и вышла дерьмократия !) , кем были тем и остались - двуногими овечками на заклание ! ------------------------------ А Сталинизм = это тропа выйти из статуса овечек и шагать в народовластие ! ------------------------------ Кому то может и нравится пребывать овечками - кормят , содержат , ... . НО ! Участь одна - стрижка да убой ! А чтобы овечки меньше блеяли - им дают иллюзию свободы ! А рабы овечки , мечтая самим стать рабовладельцами , пасутся и стригутся ! -------------- А в тюрьмах сегодня сидят больше , по сшитым для плана и отчетности делам !!! И что доносы писали друг на друга , давали ложные свидетельские показания , .... Сталин виноват ? ------------ Сталин арканом тащил за собой к вершинам , в развитие отсталое , безграмотное , забитое , аграрное , .... население царской России ! Высвобожденный творческий потенциал народа сделал = сотворил 1-ю в мире в науке , в производстве , в социальной сфере , в культуре , ...... страну !!!
Леонид Алексеев
Дурачок!Ну,а кто же,Наполеон Бонапарт что ли виноват???Если коммуняки возносили Павлушку Морозова до небес за его донос на родителей...Если жестоко наказывался человек что-то услышавший,но не донёсший в органы...Если поощрялось отречение от родителей и прочая...и прочая...Ну,конечно же этим воспитывался "советский"человек-высокоаморальный и подлый!Ну,конечно же виноват не Путин,а виноват твой уродец сталин,потому что он был тогда Царём Всея Руси!!!Если ты таких простых вещей не понимаешь,значит ты просто тупорылый Малик!
Леонид Алексеев
А лжесвидетельские показания и "чистосердечные признания"выбивались пытками и страхом за семью...вообще страхом,любого человека можно запугать...
Малик Гумеров
Большевики получили наследие от царя ! Забитое , безграмотное , безкультурное , неосознанное , ... голодное , ... население России ! Условия жизни , где каждый 2-й ребенок не доживал до 6 лет , заставлял народ , ради своей задницы , убивать , оговаривать , делать подлости , ... и т.д. другим , даже родным ! ----------- По Леониду нужно царя ругать , поносить = он же довел народ до такого = он воспитывал тогдашнее население , доставшееся большевикам ! ------------ А народ воспитанный Большевиками в пух и прах разгромил всю сатанинскую мощь всей объединенной Европы ! Советский народ = это ЧЕЛОВЕКИ ПОБЕДИТЕЛИ , ТВОРЦЫ И СТРОИТЕЛИ ! А советское воспитание = Человек человеку друг , товарищ и брат ! При СССР двери уже не запирали на замок , не строили как сегодня 3-х метровые заборы за колючей проволокой , дети без присмотра гуляли по улицам в любое время дня - не пугались недочеловеков = геев да пидарастов , ... и т.д.. ------------ Леонид глупый , зомбированный ... несмышленыш , не способный заглянуть дальше своего носа , и сложить 2+2 = ?
Леонид Алексеев
В царской России был только один безграмотный дурачок-Малька Гумеров!!!Так ты и до сих пор не поумнел!!Читай умные книги,а не "Историю КПССС"!!!
Малик Гумеров
У Леонида своих мозгов похоже нет . Живет по умным шпаргалкам ?
Леонид Алексеев
Да нет,Малька,это ты шпаришь по коммуняцким партийным методичкам!Это всё,на что ты способен,ибо глуп как пробка!
Aleks Ad
Малик Гумеров, Вы позволите мне встрять в Вашу дискуссию с Ленечкой Алексеевым. У него не спрашиваю ибо у индивидуума коей мог написать такое -"Смешной ты и глуповатый,Валерка!Это тебя Маркса с Энгельсой и с картавым лэниным научили грубить старшим?Ни харрашо-о-о..." - спрашивать не комильфо.
Aleks Ad
Ленечка, я попробую Вам ответить на это -"Если жестоко наказывался человек что-то услышавший,но не донёсший в органы...Если поощрялось отречение от родителей и прочая...и прочая...Ну,конечно же этим воспитывался "советский"человек-высокоаморальный и подлый!" Самая дерьмократическая срана в мире - пиндосия, на сегоднешний день США лидируют по количеству заключённых в абсолютном значении — около 2,2 млн человек находятся за решёткой. Это 25 % всех заключенных планеты (больше чем в 35 крупнейших европейских странах, вместе взятых, и на 40 % больше, чем в Китае), хотя население США составляет всего 5 % населения мира (329 миллионов человек). Среди этих заключённых около 71 тысячи — несовершеннолетние. Содержание пенитенциарной системы обходится налогоплательщикам США в 80 млрд долларов ежегодно. 18-летняя американка Хелена Дюк обнаружила на видео среди штурмовавших вашингтонский Капитолий свою мать, тетю и дядю. Она тут же написала об этом в Твиттере, по сути дела, уведомив об этом полицию. Хелена Дюк сделала это в отместку за то, что мать не позволяла ей участвовать в акциях BLM. Сравним с Павликом Морозовым и почему он "заложил" отца. Кстати приведенные мной данные -ИСТИНА!!!
Леонид Алексеев
Алекс,несмотря на Вашу "истину",я так и не понял Вашей мысли!Вы мне пытаетесь доказать,что писать доносы,закладывать,лжесвидетельствовать,отвечать за провинности родственников и проч.-это здорово,потому что так делают в любимой Вами америке???Вы,знаете,уважаемый,а Вы совсем меня не убедили в этом!Я по-прежнему считаю это подлостью и мерзостью,которая во времена коммуняк и сталина вовсю культивировалась среди населения!Так что поагитируйте стать доносчиком кого-нибудь другого...
Aleks Ad
Ленечка, это Вы написали - "Если коммуняки возносили Павлушку Морозова до небес за его донос на родителей..." только стыдливо опустили почему он это сделал, поэтому я Вам в сравнение привел донос взрослой барышни из пиндосии. Не более того. Кстати вот это Вы о себе любимом написали - "Ну,конечно же этим воспитывался "советский"человек-высокоаморальный и подлый!"??? А вот это -"В царской России был только один безграмотный дурачок-Малька Гумеров!!!Так ты и до сих пор не поумнел!!Читай умные книги,а не "Историю КПССС"!!!" - по моему дно, хотя... не могли бы Вы мне перечислить "умные книги" на которые я должен обратить свое внимание, две - пять и желательно авторов назвать.
Малик Гумеров
Пишите ... . А Ленечки ... , они как бегемоты , ничего не понимая , разбрасываются своим дерьмом , ... видимо за миску похлебки ?
Леонид Алексеев
Вы знаете,Алекс,чтобы разобраться каково жилось людям в царской России,надо хотя бы желать этого,а не повторять как попугай, цитаты из коммуняцких методичек!Ни у Мальки Гумерова,ни у Вас такого желания явно нет-вас устраивают "История кпсс" и другие цитатники.Умные книги не буду советовать,думаю "не в коня корм",а вот док.фильм "Гибель империи"посмотреть советую.Это и проще для Вашего интеллекта и займёт меньше времени:всего лишь 18 серий по 15 минут!И да,я не поддерживаю Вашу горячую любовь к сша и её законы и образ мышления(в отличие от Вас).А у нас в России по закону никто не отвечает за действия своих родственников.Никто не обязан доносить на кого бы то ни было.Никто не обязан свидетельствовать против родственников и даже против себя!И это мне нравится!Вам же больше нравится сталин с его сатанинскими законами,павка морозов...Вероятно и доносить нравится!?Ну,что же, я Вас в этом вряд ли смогу переубедить,что это плохо...
Wladimir Соснин
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Леонид Алексеев
Малька,мне особенно понравилась вот эта твоя цитата: "Сталинизм это тропа в народовластие , в справедливое человеческое общество". Это говорит о полном отсутствии мозгов у тебя!!!Больше не требуется никаких слов...
Aleks Ad
Ленечка, мне очень любопытно, а почему сие - "Вы знаете,Алекс,чтобы разобраться каково жилось людям в царской России,надо хотя бы желать этого,а не повторять как попугай, цитаты из коммуняцких методичек!Ни у Мальки Гумерова,ни у Вас такого желания явно нет-вас устраивают "История кпсс" и другие цитатники." - Я по моему цитировал только Вас. Я с таким же успехом могу порекомендовать Вам посмотреть "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма, ведь автор фильма, который вышел 30 января 2008 года, сказал «Мне хотелось в форме притчи предупредить, показать, что может случиться в России, если вовремя не предпринять соответствующие меры»...т.е. фильм сделан так, что бы зритель не думая принял концепцию автора. И все-таки хотел бы от Вас услышать наименование, хотя бы одной "умной книжки", да и автора не забудьте указать. И еще, почему Вы решили за меня написав это - "...я не поддерживаю Вашу горячую любовь к сша и её законы и образ мышления..." Кстати Вы хотя бы ознакомились с законами США и России, что бы безапелляционно написать сие - "А у нас в России по закону никто не отвечает за действия своих родственников.Никто не обязан доносить на кого бы то ни было.Никто не обязан свидетельствовать против родственников и даже против себя!И это мне нравится!" Прежде, чем писать что-то, изучите (хотя бы поверхностно) вопрос который собираетесь освещать. А то как-то не комильфо.
Малик Гумеров
Каждому свое ! Леониду , похоже , по душе пребывать овечкой? Тогда , пока , его время ! Сегодня недееспособное население опекают чиновники (пастухи хозяев) ! Они решают , о чем думать овечкам , что кушать , ... ! Леониду показали морковку ... , вот он и думает как нужно , и шагает куда нужно !
Леонид Алексеев
Малька,Леонид шагает куда ему нужно и куда стране нужно-в нормальную свободную,сытую и интересную жизнь!А ты конечно же не овечка,ты-баран!И шагаешь вслед за смутьянами,разного калибра либерастами и коммунистами,которые в 1917 году подняли смуту,в результате которой мы потеряли пол-страны и лучшую часть населения(остались вот такие малики)!Сейчас они хотят опять погрузить страну в хаос и уже окончательно добить Россию!!Тебе-то инородцу всё равно,смоешься куда-нибудь в свой Азербийджан или ещё какой Израэль,а мне жить в этой стране!!!
Малик Гумеров
Индивиду смешавшему либерастов (разрушителей) и коммунистов (творцов) , наверное еда и дерьмо в одной категории ? --------------------- И зачем страну добивать ? Открытой войной никто на Россию не попрет !!! Война на уничтожение России , самой руской цивилизации идет по всем фронтам на более высоких и более эффективных приоритетах ! Война идет т.н. методами культурного сотрудничества ! Переформатируй мозги (примерно как у Леонида) , сделай "ивашек" не помнящих родства , отупляй и деградируй через сферы образования , культуры , ... , подрывай здоровье на генетическом уровне через сферу питания и здравоохранения , ....... и руская цивилизация сама распластается у ног врага ! Леонид уже ползает на коленях перед врагом ... , холуй , мозги ему сумели промыть ... .
Леонид Алексеев
Малька,ты такой смешной клоун,как попка-дурак повторяешь коммуняцкие лозунги!Раньше всё обливали своим поносом "Царскую Россию",сегодня "Путинскую Россию"!А мы потихоньку выправляемся после коммуняцкого фашистского режима и становимся ещё сильнее!!
Малик Гумеров
Леонид свою фото даже выставил (несмышленого дитятьку) ?
Wladimir Соснин
Сталин превратил страну в страну массового холуизма,от наследства которого и сегодня страдают люди.Есть достоверные источники из истории,что Ленин очень превратно относился к Сталину и ни за что-бы бывший и откровенный уголовник не стал бы во главе государства будь жив Ленин. Вот почему Сталин прежде всего подверг репрессиям старую ленинскую гвардию фактически уничтожив ее большую часть.Только война освободила оставшихся в живых из сталинских лагерей чтоб одержать победу над фашистами. Сегодня этого не хотят признать неосталинисты.
Малик Гумеров
Что за несусветная АХИНЕЯ ? ------------ Сталин санировал общество от троцкистов , власовцев , внедренных агентов , .... = СЛУГ ВРАГА , давил потенциальных - каръеристов , приспособленцев , и пр. --- что и обеспечило Победу в ВОВ-не !!! Большинство Сталинской гвардии погибло в войне , они первыми шли на бой ! Что и обусловило приход к власти , отсидевшихся в тылу , недобитков троцкистов ! Строительство социализма прекратилось с прихода Хрущева и стана покатилась к вакханалии 90-х ! ---------------------------- Сталин реализовал тезисы Ленина - "О возможности строительства социализма в отдельно взятой стране !" . Пулю он получил за эти тезисы , от еврейки - слуг , солдат врага ! Троцкизм - это слепые солдаты мировой мафии под планы "мировая революция" ! Ленин и Сталин увели Россию от этого гибельного пути ! Ленин ничего не успел сделать в строительстве социализма ! Практику реализовывал Сталин ! Тем самым отбросив планы мировой мафии в отношении России почти на 70 лет ! За что и ненавидят Сталина еще и сегодня ! ----------- Кто вякает на Сталина - это холуй , солдат врагов России , по своей тупости или осознанный власовец !
Aleks Ad
Wladimir Соснин
Из какой зарубежной помойки вестуешь? КГБ давно уже нет.Чмошник !
Wladimir Соснин
Ты холуй сталинский лучше ответь. А надо ли было давать по 10 лет лагерей родственникам репрессированных только за то,что они были родственниками? Отбирать детей и отправлять в детдома? На чем придурок скажи строились обвинения коль уже даже и судов-то не было а были ТРОЙКИ? Сколько же несчастных людей были признаны виновными только за то что где-то по пьяне или в сердцах что-то шлепнули в адрес Сталина или власти?Тебя надо бить твоей головой о все обелиски в городах России репрессированных незаслуженно соотечественников чтоб вылезли твои остатки мозгов.
Леонид Алексеев
А ты знаешь,дурик, шестипалый забыл "санировать" тебя!Досадную ошибку допустил твой любимый шестипалый!!
Малик Гумеров
Соснин обкакался , сидит и мажется этим своим дерьмом , ... смакует ! Думаешь кому то интересно степень твоего понимания процессов , произошедших событий , .... с уровня миропонимания Соснина - с его колокольни ? Увы , его уровень ниже плинтуса , и все его умозаключения - это тявканье обженного щенка ! Реалий там нет по определению !
Малик Гумеров
Шестипалость - это причуды природы ! А вот обделенность умом у Леонида -= это уже его беда !
Wladimir Соснин
Ты придурок пишешь мне а говоришь о ком-то в третьем лице. ТЫ дурак?
Aleks Ad
Ваше -".Есть достоверные источники из истории,что Ленин очень превратно относился к Сталину и ни за что-бы бывший и откровенный уголовник не стал бы во главе государства будь жив Ленин." - указывает на то, что с предметом История вы не в ладах. Открою Вам маленький секрет В.И. Ульянов (Ленин) тоже сидел в тюряге и в ссылке побывал, следовательно тоже "откровенный уголовник". КГБ давно нет Я знаю, но практически все из Ваших любят его поминать, а Я стараюсь поспевать за мыслями либерастической тусни.
Малик Гумеров
Главное содержание , а не форма ! А до тебя все не доходит !?
Wladimir Соснин
Учи историю и как следует придурок.
Леонид Алексеев
Это не причуды природы,это что называется "Бог шельму метит".А насчёт твоего ума я не заблуждаюсь:он формировался на коммуняцких методичках,а значит ну оочень примитивный!!Читайте и обрящете!!!Всё,кроме "Истории кпсс" и прочей коммуняцкой лабуды...
Aleks Ad
Историю не учат, а изучают, если не знают, а если знают, то из новых работ познают, что-то новое для себя. А из Вашего "Есть достоверные источники из истории...: -познать ничего нельзя ибо не раскрыто ссылками. Так - пустомельство...
Wladimir Соснин
А кому нужны эти ссылки-то?Я рожден аккурат в послевоенное время и многое еще в памяти осталось,то что отражает дух того времени.Это страх перед милицией видно в крови у людей уже был,возвеличивание и поклонение усатому идолу приравненному к Ленину.Но насколько он был далек от ленинских принципов,то и не надо никаких ссылок,достаточно хоть немного знать историю отечества со всеми прибамбасами как расправлялся Сталин с теми,кого считал своими подсидчиками да и со всеми кто где-то чего шлепнул не так как надо.Сколько незаслуженно наших соотечественников было отправлено в лагеря без право переписки?В чем вина была родственников тех,кого объявили врагом народа?Мне сегодня очень жаль тех людей,которые пострадали от сталинской тирании благодаря таким холуям как ВЫ.В каждом городе есть обелиски репрессированных наших соотечественников а вы плюете на их могилы.
Aleks Ad
И Я рожден, аккурат в год смерти Сталина, и тоже многое помню, а что не помню, маменька, царствие ей небесное, рассказывала. Но как у нее, так и у меня ни какого страха не было, а в 60-е, так вообще. Вопрос - а где в моих посылах Вы узрели сие - "...а вы плюете на их могилы"? Кстати, Я с большим уважением отношусь к Туполеву, Петлякову, Мясищеву, Архангельскому, Королеву, Глушко (хотя Королев его терпеть не мог), Смоктуновскому, Зое Федоровой, а Жженова просто обожаю, но Солженицина как-то терпеть не могу.
Wladimir Соснин
Моему дядьке после войны дали 3 года только за то,что не смог оправдаться за опоздание на работу на 5 минут.Но у всех тогда был в крови холуизм и он даже на отсидке умудрился стать вертухаем.Жаль переспросить у него уже не могу. Давно нет в живых.Я тоже с уважением отношусь к людям.которых вы указали.Но признайтесь а сколько их этих наших ученых сгинуло в сталинских лагерях по лживому доносу или только за то,что где-то не так как надо выразились в адрес власти?Сколько истинных наших патриотов Родины было освобождено из лагерей только тогда,когда Сталину прижег зад Гитлер и пришлось ему применить их талант чтоб достичь победы над фашизмом?
Aleks Ad
А у меня в семье никто, совсем никто, не сидел, хотя на работу бывало приходили не во время, да и Я, положа руку на сердце, тоже этим страдал, бывало. Как сейчас помню декабрь 1970 г и свое опоздание на 30 мин (проспал) и на вопрос - Что случилось? - честно и откровенно сказал - ПРОСПАЛ. И усе, и никаких отсидок, просто мужики посмеивались и подкалывали.
Wladimir Соснин
Тебе сколько лет придурок?Или ТЫ из-за бугра комментариями срешь?1970 год . Это какое же сталинское время-то придурок?Заткнись на х.... ЧМО и не пиши больше дебил диванный.
Wladimir Соснин
Ну вот и видно чей ТЫ потомок.
Ирина52
Как всегда врут господа... Как говорят в народе, бери пример с товарища Сталина. Проживи жизнь так, чтобы враги и полвека спустя боялись даже твоего памятника..Иначе -каждому по делам его воздастся....ГЛАС НАРОДА-голос божий:
Mike Mike
Соснин, картавый сифилитик был еще хуже, чем тупорылый грузинский выблядок. Именно он обосновал и заварил Гражданскую войну. Именно он создал первые в России концлагеря для "сомневающихся" в новом режиме. Именно но продал страну и слил Первую мировую немцам - своим спонсорам. Горец - бандит, а этот выродок - идейный борец за власть, ради которой он шел на ВСЕ.
Александр Зотов
Здравствуй. Я капиталист.Ты наемный.Я имею средства производства.Ты нищеброд. Согласен ли ты пойти ко мне на работу? Буду хорошо платить,чтобы ты не протянул ноги,но работать придется по 12 часов в день.Получать будешь в конверте.Социальных гарантий не гарантирую.Пенсию и социальные гарантии сам себе "купишь" за свою работу. Квартиры не гарантирую,но могу предложить собачью будку во дворе.За каждую провинность штраф.При двух замечаниях уволю с работы без пособия. Жду Вас с нетерпением капитализм со стажем.

Картина дня

наверх