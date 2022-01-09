Кардиолог рассказал о последствиях коронавируса для сердца

Как сообщает радио Sputnik, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, глава временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев в беседе с журналистами рассказал о последствиях перенесенного коронавируса для здоровья пациентов .