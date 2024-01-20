Перечислены 5 бытовых приборов, из-за которых может сгореть квартира

Проблемы с электричеством или проводкой в доме могут привести к возгоранию, однако некоторые приборы в этом плане представляют особую опасность, рассказал доцент кафедры Инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ», эксперт в области электробезопасности Илья Королев в разговоре с «Праймом».
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