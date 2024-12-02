Россияне массово устремились в одну страну Азии зимой

В 2024 году спрос россиян на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза по сравнению с 2023-м. О том, что соотечественники массово устремились в эту страну Азии, сообщили аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», их исследование есть в распоряжении «Ленты.