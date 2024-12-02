Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ...и другие способы вооружения..ты, Йесик, с дуба ебнулся, СВО для того, чтобы не было никаких способов вооружения ба...В Госдуме высказа...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    - Ценность государственный думы и совета федерации, наших политиков и чиновников в том, что от туда невозможна утечка...В России заявили ...
  • Vova Гарин
    Мотать лапшу на веретено лучше на ушах не держится.Россиянам разъясн...

Россияне массово устремились в одну страну Азии зимой

Россияне массово устремились в одну страну Азии зимой

В 2024 году спрос россиян на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза по сравнению с 2023-м. О том, что соотечественники массово устремились в эту страну Азии, сообщили аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», их исследование есть в распоряжении «Ленты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх