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"Пекин предупреждал США": Баранец рассказал, как Вашингтон пытается втянуть мир в ядерную войну

"Пекин предупреждал США": Баранец рассказал, как Вашингтон пытается втянуть мир в ядерную войну

Судя по заявлениям президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов «в случае военного вторжения на Тайвань» принять участие в операции по его защите, можно сделать вывод, что американцы упорно ищут повод для начала третьей мировой войны.

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