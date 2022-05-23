"Пекин предупреждал США": Баранец рассказал, как Вашингтон пытается втянуть мир в ядерную войну

Судя по заявлениям президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов «в случае военного вторжения на Тайвань» принять участие в операции по его защите, можно сделать вывод, что американцы упорно ищут повод для начала третьей мировой войны.
Судя по заявлениям президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов «в случае военного вторжения на Тайвань» принять участие в операции по его защите, можно сделать вывод, что американцы упорно ищут повод для начала третьей мировой войны.
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