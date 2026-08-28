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От джазовых клубов к кубку «Новой волны»: как 29-летняя Флора Бичахчян расколола зрителей и покорила жюри

От джазовых клубов к кубку «Новой волны»: как 29-летняя Флора Бичахчян расколола зрителей и покорила жюри

22-й сезон международного конкурса «Новая волна» в Казани завершился громкой победой 29-летней певицы и рэперши Флоры Бичахчян.

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