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Премьер Испании решил обвинить Россию в наплыве марокканских мигрантов на Сеуту

Премьер Испании решил обвинить Россию в наплыве марокканских мигрантов на Сеуту

REDUAN/EPA/TASS Испанский премьер-министр решил снять с себя ответственность за происшествие с мигрантами в Сеуте.

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