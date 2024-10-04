Архангельская область присоединилась к Всероссийской декаде подписки

Акция стартовала сегодня, четвертого октября.С 4 по 14 октября 2024 года проходит Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России можно будет оформить подписку на все печатные издания, в том числе на газету «Правда Севера» со значительной скидкой — всего за 143,46 рублей в месяц или за 860,76 рублей на шесть месяцев.