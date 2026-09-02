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Маркетплейсы в России начали принимать цифровые рубли

Маркетплейсы в России начали принимать цифровые рубли

С 1 сентября возможность открыть цифровой кошелек появилась у клиентов 12 крупнейших российских банков Крупные российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" добавили возможность оплачивать покупки цифровыми рублями.

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