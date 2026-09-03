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«У Конгресса нет энтузиазма». Рубио требует не юлить, а принять закон об «адских санкциях» против России

«У Конгресса нет энтузиазма». Рубио требует не юлить, а принять закон об «адских санкциях» против России

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Палату представителей принять законопроект об «адских санкциях» в отношении России.

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