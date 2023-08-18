Почему рубль падает, а Набиуллина нет?

Александр Иноземцев

"...Не хотел встревать в ваш междусобойчик" -, каждый в праве высказать своё мнение 😊 --- "...Хотя мне и не нравится то как вы вдвоём тут общаетесь" -, дык, и мне не нравится менторство никнейма "Sobering"... 😊 --- "...думаю что вы Александр забыли вот об этом: "Предыдущий подъем ключевой ставки произошел 28 февраля 2022, когда Центробанк резко поднял ставку с 9,5 сразу до 20% годовых."" -, ОТНЮДЬ! ПРИЧИНЫ, почему Банк России внепланово поднял ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% можете назвать? --- "...И только беседа с ВВП привела всё в норму" -, Вы это серьёзно, так думаете, что "...только беседа с ВВП" позволило снизить ключевую ставку уже через полтора месяца?! 😊 --- "...Ну а на сегодня ЦБ опять начинает раскручивать гонку инфляции" -, а, вот об этом "...раскручивании инфляции" можете подробнее рассказать? --- "...моё мнение о главе ЦБ здесь всем хорошо известно" -, с этим всё просто: сужу по результатам работы 😉