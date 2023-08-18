Неспешный разговор

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Почему рубль падает, а Набиуллина нет?

Почему рубль падает, а Набиуллина нет?

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Чай на столе. Кто привык к пряникам, милости просим.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
ЖДУ-с! 😉
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6 час.
Александр Иноземцев
&quot;...Не хотел встревать в ваш междусобойчик&quot; -, каждый в праве высказать своё мнение 😊 --- &quot;...Хотя мне и не нравится то как вы вдвоём тут общаетесь&quot; -, дык, и мне не нравится менторство никнейма &quot;Sobering&quot;... 😊 --- &quot;...думаю что вы Александр забыли вот об этом: &quot;Предыдущий подъем ключевой ставки произошел 28 февраля 2022, когда Центробанк резко поднял ставку с 9,5 сразу до 20% годовых.&quot;&quot; -, ОТНЮДЬ! ПРИЧИНЫ, почему Банк России внепланово поднял ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% можете назвать?   --- &quot;...И только беседа с ВВП привела всё в норму&quot; -, Вы это серьёзно, так думаете, что &quot;...только беседа с ВВП&quot; позволило снизить ключевую ставку уже через полтора месяца?! 😊 ---  &quot;...Ну а на сегодня ЦБ опять начинает раскручивать гонку инфляции&quot; -, а, вот об этом &quot;...раскручивании инфляции&quot; можете подробнее рассказать? --- &quot;...моё мнение о главе ЦБ здесь всем хорошо известно&quot; -, с этим всё просто: сужу по результатам работы 😉
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5 час.
Людмила Фирстова
Благодарю,Алекс, но это очень серьезно и давно...5 раз за год здесь, 2 реанимации
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4 час.

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