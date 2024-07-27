США дадут выплату экс-агенту ФБР, желавшему помешать Трампу избраться в 2016

Американский минюст выплатит экс-сотруднику ФБР Питеру Стржоку $1,2 млн, который был уволен из ведомства во время президентства Дональда Трампа, когда выяснилось, что Стржок говорил о намерении препятствовать избранию политика на пост главы государства.