США возвращают косметику на российский рынок

Первые поставки после длительных ограничений зафиксированы в феврале.фото: unsplash.com/@laurachouetteСША вновь стали поставлять в Россию косметику, но пока в сильно ограниченных количествах, следует из данных американской статслужбы.
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