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Царьград

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ЮУГМУ выявил самые популярные и редкие имена этого лета

ЮУГМУ выявил самые популярные и редкие имена этого лета

Клиника ЮУГМУ сообщает: Иван и Ясмина стали самыми популярными именами новорожденных этим летом, в то время как Чингиз и Арина оказались среди самых редких.

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