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Несекретные материалы

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Нефтяники США готовятся к банкротству после объявления ценовой войны Саудовской Аравией

Нефтяники США готовятся к банкротству после объявления ценовой войны Саудовской Аравией

В последний раз, когда Саудовская Аравия попыталась сделать это, последствия были суровыми. Американские сланцевые компании, переполненные капиталом и оптимизмом, были втянуты в финансовую мясорубку, когда цены на нефть упали.

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