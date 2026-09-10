Бензиновый кризис: российское правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля

Бензиновый кризис: российское правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеляПравительство обсудило, как не допустить перебоев с бензином и дизелем и удержать цены.
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камуноидам и совкам надо срочно искать тему для очередных истерик