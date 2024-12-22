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Экономия электроэнергии выгодна для бизнеса и экологии

Экономия электроэнергии выгодна для бизнеса и экологии

Экономия электроэнергии потребителями может быть выгодной и полезной для снижения затрат в российском бизнесе, а также для сохранения ресурсов природы, сообщил РИА Новости аналитический директор АНО "Центр "Энерджинет", Игорь Чаусов.

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