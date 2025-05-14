Балтийская таможня вскрыла на корабле из Эквадора 61 кг наркотиков. Брикеты с белым порошком по морю переправили в Петербург из Эквадора.
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Балтийская таможня вскрыла на корабле из Эквадора 61 кг наркотиков. Брикеты с белым порошком по морю переправили в Петербург из Эквадора.